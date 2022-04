Bouygues Telecom lance une toute nouvelle application pour tous ses abonnés

Les abonnés Bouygues Telecom peuvent désormais accéder à une application entièrement repensée pour gérer leurs offres Bbox comme mobile.

Exit l’appli “espace client”, bienvenue à l’appli Bouygues Telecom ! Un nouveau nom pour une application “complètement refondue“, annonce l’opérateur en lançant son nouvel outil. Ce dernier permet notamment d’accéder à vos informations personnelles, de consulter vos offres, votre consommation…

“L’objectif de cette appli “tout-en-un” est de faciliter le quotidien de nos clients. D’ailleurs, l’appli Bouygues Telecom a été réalisée en prenant en compte les remarques et suggestions d’amélioration de près de 3 000 bêta-testeurs” clame fièrement l’opérateur. Plusieurs nouveautés plus terre à terre sont de la partie, avec notamment une identification par reconnaissance faciale ou via l’empreinte digitale ou encore la possibilité de connecter son mobile à sa box via cette application simplement en scannant l’étiquette présente sur votre modem.



Il est également possible de renommer vos lignes pour mieux reconnaître quel forfait concerne quel membre de votre foyer, d’ajouter des raccourcis pour accéder à vos rubriques préférées… L’application regroupe également plusieurs services pratiques comme les bons plans dont les abonnés peuvent bénéficier, la boutique en ligne, mais aussi un service d’auto-dépannage nommé “Mon assistant Bbox”. Bouygues Telecom promet d’ailleurs, via l’utilisation de cet assistant, “une solution dans 100% des cas” . Un accès à l’assistance plus classique est bien sûr également possible. L’application est disponible gratuitement sur iOS et Android.