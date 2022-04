Pour améliorer Oqee, Free cherche de nouveaux talents

Qui sera derrière les futures améliorations de l’interface TV Oqee ? L’opérateur annonce un recrutement pour plusieurs profils pour rejoindre son équipe.

L’opérateur de Xavier Niel recherche de nouveaux talents pour rejoindre son équipe Trax, filiale dédiée directement à la diffusion de contenu multimédia, notamment via Oqee.Au total, six postes sont à pourvoir pour travailler exclusivement sur l’interface TV lancée en 2020 avec la Freebox Pop.

La majorité des postes sont bien sûr assez techniques avec un développeur sur Android, un autre sur iOS/tvOS, un Ingénieur Lead QA, un Motion Designer ou encore un développeur Back-end Python. Ces derniers auront pour rôle de renforcer les équipes d’Oqee en mettant à disposition leur expérience tant en terme graphique que technique selon l’emploi désiré. Mais un autre poste est également proposé pour rejoindre le service client d’Oqee.

Chaque poste proposé est en CDI et la rémunération varie selon les profils, mais si certains posts (notamment estampillés “senior”) nécessitent un diplôme, tous ne sont pas concernés. Une expérience dans le domaine est évidemment vivement recommandée et différents critères sont précisés pour savoir si votre profil convient. Si vous souhaitez postuler, vous pouvez directement vous rendre sur ce lien et choisir le poste qui vous intéresse. Seul un curriculum vitae est obligatoire pour postuler.

L’application Oqee est régulièrement mise à jour sur les différents supports où elle se trouve, à savoir Samsung TV, iOS, Android, tvOS et Android TV. Sur mobile, on a pu voir arriver de nouvelles fonctionnalités comme Airplay ou Chromecast régulièrement, l’opérateur n’a visiblement pas envie de s’arrêter là.