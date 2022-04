Les astuces Free en vidéo : Free Mobile vous permet de choisir un smartphone écolo

Free permet de savoir si le smartphone que vous souhaitez est écolo.

Nouveau numéro de notre nouvelle série vidéo “Le saviez-vous, nos astuces Free”, qui vous propose chaque semaine de découvrir ou de redécouvrir certaines possibilités ou options peu connues que propose Free et qui pourront vous simplifier la vie ou répondre à une problématique. Il s’agit d’un format très court, d’environ une minute, qui vous détaillera, sur notre chaîne YouTube, une astuce simple et efficace.

Cette semaine nous parlons de smartphones et d’écologie, mais également d’économies. En effet si le choix d’un smartphone se fait surtout sur son prix et ses performances techniques, il y a d’autres critères qui peuvent être pris en compte. Free affiche ainsi pour chaque smartphone qu’il propose l’indice de réparabilité, pour savoir s’il sera facilement réparable et donc s’il pourra durer plus longtemps. L’opérateur indique également différentes mesures des ondes émises ( DAS). On vous explique tout ça en vidéo.

