Couverture 4G Free Mobile Réunion : Focus sur Bois Rouge Ste Marie

Avec les données de nPerf et de l’Arcep , Univers Freebox vous propose un focus sur Bois Rouge Ste Marie, et vous fait découvrir la carte des débits et de couverture.

Carte des débits 4G Free Réunion nPerf :

Selon les résultats des tests effectués par les utilisateurs nPerf, les zones rouges ont un débit faible (débit descendant de 0Mb/s à 10Mb/s), pour les zones jaunes le débit est moyens (débit descendant de 10,1Mb/s à 29,9Mb/s) et pour les zones vertes le débit est élévé (débit au dessus de 30Mb/s).

Carte de couverture 4G/4G+ de Free Réunion (donnée de monreseaumobile.fr) :

Carte de couverture 4G simulée au 31/03/2022, fournies par l’opérateur.

Découvrez la répartition des antennes mobiles Free 3G/4G à Bois Rouge Ste Marie