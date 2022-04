Free Mobile commercialise un nouveau Samsung Galaxy 5G à un prix abordable grâce à Free Flex

Lancé le 1er avril dernier, le Samsung Galaxy A33 5G fait son entrée dans la boutique en ligne Free Mobile.

Le géant sud-coréen continue de renforcer sa gamme de smartphones milieu de gamme via la commercialisation du Samsung Galaxy A53 et A33 5G. Si le premier est proposé depuis fin mars chez Free Mobile, le second vient de faire son entrée. Equipé d’un écran Amoled 90 Hz de 6,4 pouces Full HD+, ce modèle 128 Go embarque un processeur SoC Exynos 1280, 6 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh.

Affiché à 379€ en achat comptant, le Galaxy A33 5G est aussi proposé via la solution de financement Free Flex. Il vous en coûtera 65€ puis 10€ 99/mois sur 24 mois. Il est possible d’activer le paiement total à tout moment.