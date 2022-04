Canal+ va lancer un nouveau décodeur

La filiale de Vivendi prépare un nouveau player pour ses offres, quelques abonnés rapides et chanceux ont déjà signé pour le tester.

La même formule dans un nouvel appareil ? Canal+ propose aux abonnés de ses offres satellite, TNT ou accessibles via le réseau des opérateurs un décodeur pouvant remplacer votre Bbox, Livebox ou Freebox. Depuis 2018, le modèle estampillé “G9” est commercialisé, mais cela va changer.

La filiale de Vivendi a en effet lancé en début de semaine un programme de bêta-test pour un nouveau décodeur, gardant le secret sur les nouveautés qui lui seront apportées. On peut cependant noter que l’expérience utilisateur devrait rester assez identique pour ce qu’il est des services proposées : la nouvelle version du Décodeur CANAL+ dispose de la même expérience, les mêmes services et chaînes, etc., que votre décodeur actuel. De quoi envisager des changements peut être au niveau du hardware uniquement ?

Une nouveauté bienvenue, lorsque l’on sait que le dernier décodeur lancé dans l’hexagone était le “mini décodeur”, dédié uniquement à un second écran pour les abonnés disposant déjà du boîtier classique de Canal+, en 2019.