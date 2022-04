Free Réunion a activé une nouvelle antenne 4G cette semaine

Free Réunion continue son déploiement

Au cours des derniers jours, Free Réunion, a effectué l’ouverture d’un nouveau site mobile dans l’ouest de La Réunion.

La nouvelle activation :

Saint-Paul (Vue Belle)

Cette nouvelle antenne permet d’améliorer la couverture, dans les hauteurs de la ville de Saint-Paul, plus précisément sur le quartier de Vue Belle. Quartier qui abrite une “micro-ville” (un lycée, des magasins et des lotissements) et qui avait auparavant une mauvaise couverture 4G/4G+.

La couverture avant installation :

L’opérateur de Xavier Niel, continue donc le déploiement de son réseau sur l’île, approchant ainsi pratiquement les 240 sites. Ce chiffre reste assez loin des opérateurs historiques de l’île, qui stagnent actuellement à un peu plus de 370 sites.