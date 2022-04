Totalement fibrés : de nombreuses nouveautés pour certains abonnés Freebox et Free Mobile, SFR se fait manger ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage, afin d’être au plus proche de l’actualité.

Aujourd’hui nous revenons sur une foule de nouveautés s’adressant aux abonnés Free, tant sur la VoLTE et le VoWiFi que sur les services inclus. Nous revenons sur une (presque) info chaude de la semaine et vous pouvez bien sûr retrouver nos rubriques habituelles comme le Free Fight ou le Up and Down.