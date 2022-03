Le saviez-vous ? Les abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution peuvent bénéficier de leurs chaînes TV partout dans le monde

Il faudra cependant se contenter de l’écran de votre smartphone ou tablette.

Si vous êtes adeptes du voyage, mais n’êtes pas contre une petit moment TV même à l’étranger, comment continuer de bénéficier de ses chaînes favorites ? Si les abonnés Freebox avec TV by Canal (ou une autre offre Canal+) peuvent utiliser myCanal pour profiter des chaînes incluses dans ces offres sur leur smartphone, tablette ou ordinateur, qu’en est-il si vous souhaitez accéder à des contenus n’y figurant pas ?

Les abonnés Freebox Delta, Pop et Révolution depuis peu, peuvent accéder à Oqee directement sur leur smartphone ou tablette. Il ne suffit que de cela. En effet, l’assistance Oqee affirme que sa plateforme est disponible “partout dans le monde avec tous les réseaux opérateurs“. Vous pourrez alors continuer de suivre votre feuilleton ou accéder à vos programmes préférés en replay même si vous êtes à l’autre bout du globe.

Il n’est cependant pas possible d’y accéder depuis un autre appareil compatible Oqee, qui nécessite pour sa part d’être connecté au réseau de votre Freebox. Pour rappel, Oqee est également disponible pour les abonnés Freebox Révolution sur les Smart TV Samsung, l’Apple TV, et avec les équipements à partir d’Android 8 comme les téléviseurs Sony, Xiaomi et Oneplus ou encore les boîtiers Nvidia Shield et Xiaomi mi Box.