Free offre un nouveau cadeau à certains abonnés Freebox

Comme chaque semaine ou presque, Free propose de découvrir gratuitement un contenu payant sur l’Aktu Free. Les fans de Formule 1 sont servis.

Après avoir fait revivre en images tous les plus grands moments de la saison 2021 de Moto GP, Free poursuit son partenariat avec Canal+. “le documentaire de Canal+ « Formule 1 : rétrospective de la saison 2021» est maintenant disponible gratuitement sur l’Aktu Free de votre Freebox, annonce ce 10 mars l’opérateur. Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livrés une bagarre pleine de rebondissements pour décrocher le titre de champion du monde.

Egalement disponible sur myCanal, ce documentaire est donc accessible pendant 1 semaine dans l’AKTU Free sur les Freebox Révolution ( menu “Télévision” de la Home), Delta, One et mini 4k, (icône “AKTU Free depuis le menu Home). Les abonnés Freebox Pop et Delta avec Player Pop devront eux passer par myCanal s’ils disposent de l’option TV by Canal.