Google annonce de nombreuses nouveautés sur ses smartphones

Les Pixels voient débarquer des fonctionnalités plus ou moins innovantes.

C’est presque une tradition, Google a annoncé cette semaine son nouveau “Pixel Drop”, l’arrivée d’une nouvelle mise à jour logicielle pour incorporer de nouvelles fonctionnalités sur ses smartphones. Dans un premier temps, cette nouvelle mise à jour devrait commencer à arriver sur les pixels 3a et modèles allant jusqu’au 5a (5G) dès maintenant, avec une arrivée plus tardive sur les 6 et 6 Pro.

De nombreuses nouveautés au programme, mais en se concentrant sur les principales, l’innovation est tout de même là. Tout d’abord, la possibilité de sous-titrer automatiquement les appels téléphoniques. Ainsi, tout ce que l’interlocuteur dit est retranscrit en temps réel. Une avancée dans le domaine de l’accessibilité, certes mais également plus largement pour ceux qui ne sont pas en capacité de parler pendant l’appel par exemple. Vous pourrez en effet taper votre réponse qui sera lue à haute voix chez votre interlocuteur.

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro vont vous également permettre de traduire vos conversations en face à face avec des locuteurs espagnoles, italiens, ou anglais directement sur votre téléphone. Il suffira de dire “Hey Google, sois mon interprète espagnol” (ou autre langue disponible) pour le faire fonctionner. Les traductions sont opérées localement sur l’appareil.



La firme de Mountain View annonce également l’intégration d’un nouveau Widget nommé “en un coup d’oeil”, regroupant au même endroit les informations les plus importantes de votre smartphones : batterie du Pixel ou des appareils liés, rappels etc… Dans un contexte un peu plus léger, Google annonce également pouvoir convertir vos mots en autocollants colorés construits avec votre texte. Des suggestions d’emoji, d’autocollants etc… qui sont cependant pour l’instant réservés aux anglophones.