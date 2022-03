Sosh propose un forfait Série limitée à moins de 10 euros par mois

Sosh propose désormais trois forfaits mobiles 4G en séries limitées, dont un à moins de 10 euros par mois.

Depuis début septembre, Sosh propose deux séries limitées 60 et 80 Go à 13,99 et 14,99 euros par mois. Elles sont, pour rappel, valables jusqu’au 21 mars 2022 à 9 H.

La marque d’Orange a complété ces promotions avec un forfait 40 Go à 9,99 euros par mois. Elle le commercialise jusqu’au 31 mars 2022 à 9 H également. Sans engagement, la formule en question comprend les appels, SMS et MMS illimités en France et l’Europe. L’enveloppe data comprendra 40 Go depuis la France (débit réduit au-delà) et 10 Go depuis l’Europe. Petit plus de cette offre, les frais d’activation Multi-SIM sont offerts au lieu de 10€ jusqu’au 06 avril 2022.

Ces trois forfaits Sosh fonctionnent avec une SIM classique ou l’eSIM et permettent la conservation du numéro dans le cadre de la portabilité. “Les séries Limitées Sosh ne sont pas valables pour les clients mobile Orange ou Sosh en changement d’offre”, est-il enfin précisé.