Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #205

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Un gros coup de chaud pour la Freebox V5, il était temps de changer.

Je crois qu’elle a eu un petit coup de chaud la v5 pic.twitter.com/Bla5xtqqx6 — Dorian (@RandomAleatoire) March 5, 2022

Red by SFR et le calcul de Go, cela fait deux !

Malgré les critiques, les réseaux français ont meilleure allure !

Et on se plaint de nos points de mutualisation en France 🙂 pic.twitter.com/CEUb91NcJ9 — Pierre-Yves Maunier (@pymaunier) March 2, 2022

Les smartphones reconditionnés ne sont pas toujours gage de qualité.

Le reconditionnement en usine a la chaîne avec des réductions de cout et des cadences d'enfoiré, ca donne souvent ca. (Entrailles iphone 7 et 8), la qualité a un prix : pic.twitter.com/hBfUy5mkel — Teli (@TeliADC) March 6, 2022

Quand votre iPhone vous fait croire qu’Emmanuel et Brigitte Macron animent votre vie et vos souvenirs.

Ça me défonce j’ai téléchargé cette photo y a genre 1 an pour faire un meme nul avec. Et depuis que j’suis passé a l’iPhone il me la met aléatoirement comme si c’était la famille et tout 😭 pic.twitter.com/GDQqZe4A4U — 123Lunatic (@Passage004) March 5, 2022

En visite dans les locaux de La Provence, média dont il essaie de devenir actionnaire majoritaire, Xavier Niel a tout simplement été mis à la porte par le PDG du groupe.