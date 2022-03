Etes-vous incollables sur Free Mobile ? L’opérateur lance un quizz “pointu”

C’est l’heure d’une petite remise à niveau cocasse pour les abonnés Free Mobile n’ayant pas suivi le lancement de sa révolution il y a 10 ans.

“Le 10 janvier 2012, Xavier Niel lançait Free Mobile et révolutionnait le marché avec ses offres simples, généreuses et surtout en cassant les prix. On le souvient de la pièce de deux euros offerte à chaque journaliste correspondant à un mois d’abonnement à son petit forfait. Très rapidement, l’opérateur a recruté des abonnés en masse grâce à ses deux offres historiques, sans jamais augmenter les prix. Son forfait à 19,99€/mois s’es même enrichi en data (210 Go) même le 10 janvier à l’occasion de ses 10 ans. Mais êtes-vous incollables sur les débuts de Free Mobile ? Le trublion dégaine aujourd’hui un quizz avec des questions “pointues” sur Twitter. A vous de jouer.

Combien d'abonnés Free Mobile étiez-vous après une semaine ? — Free (@free) March 2, 2022

Combien de pièces de 2€ étaient cachées sous les sièges lors de la Keynote ? — Free (@free) March 2, 2022