Nouvelle interface, eSIM… Orange s’installe sur les smartphones Samsung

L’opérateur annonce étendre son partenariat avec le fabricant Sud-Coréen, avec notamment l’intégration de son environnement directement sur les smartphones Samsung, pour proposer une interface personnalisée.

Abonnés Orange, vous aurez bientôt le droit à votre propre interface sur les téléphones Samsung. Parmi une série d’initiatives annoncées aujourd’hui, les deux entreprises annoncent notamment combiner leurs produits et technologies pour offrir une nouvelle expérience d’activation numérique aux abonnés de l’opérateur historique.

En effet, à l’avenir l’environnement Orange sera directement intégré aux smartphones. Ces derniers pourront ainsi reconnaître la carte SIM et proposeront ainsi une nouvelle interface made in Orange. Le but de cette dernière est de proposer une personnalisation plus poussées et facilitant la prise en main et l’installation en toute transparence des applications nécessaires d’Orange sur les modèles éligibles. A noter d’ailleurs, la provenance du téléphone n’importe pas : vous pouvez tout autant l’avoir acheté chez l’opérateur historique, un de ses concurrents ou encore via un vendeur tiers.

Si l’opérateur n’a pas précisé quelles applications “clés” seraient disponibles directement lors de l’activation de votre smartphone, il faut dire qu’il aura l’embarras du choix. Entre son application TV, celle dédiée à la Livebox, son espace client avec Orange et moi ou même sa propre application de téléphonie permettant notamment de se protéger des appels indésirables, la liste est assez longue.

L’opérateur veut également faciliter l’entrée dans l’univers des appareils Galaxy, en mettant en avant une expérience connectée améliorée au travers des différents types de terminaux proposés par Samsung. Cette approche multi-appareils sera déployée dans les boutiques Orange et sur les canaux en ligne. Cela permettra de soutenir la stratégie multiservice d’Orange, en proposant une expérience mobile immersive et parfaitement fluide aux utilisateurs.

Samsung et Orange annoncent également leur volonté de généraliser progressivement le déploiement de l’activation eSIM à une plus large gamme d’appareils du fabricant connectés aux réseaux Orange. “Cela simplifiera davantage l’expérience des utilisateurs et réduira la part de cartes SIM en plastique utilisées sur l’ensemble de la zone de couverture européenne d’Orange” explique le telco.

D’autres initiatives vont également dans le sens de l’écologie. Les deux entreprises travaillent en effet sur la réduction des déchets générés par les équipements mobile Samsung distribués par Orange grâce à l’extension du cycle de vie des produits. Orange étendra les programmes de reprise et de collecte des appareils Samsung utilisés et ajoutera un programme de reconditionnement certifié des appareils Samsung via ses canaux de distribution. Dans cette optique, Orange et Samsung préparent également le déploiement des services 5G Standalone avancés. “La collaboration entre les deux entreprises permettra de tester de bout en bout les appareils Samsung avec des technologies telles que le slicing (découpage en tranche du réseau) et la voix sur les réseaux 5G SA de test d’Orange” explique l’opérateur. Le tout pour notamment découvrir de nouveaux cas d’utilisation pour ce réseau qui sera déployé dès 2023 par l’opérateur historique.