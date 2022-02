Free Réunion / Telco Oi : le réseau mobile rencontre des perturbations suite au cyclone Emnati

Certains Freenautes t’as rencontré des perturbations sur le réseau mobile suite au cyclone Emnati.

Le cyclone qui souffle depuis hier soir, sur l’île de la Réunion, a des répercussions sur les réseaux de l’île. À 8h, c’est une poignée de sites Free Réunion / TELCO OI qui sont actuellement HS.

Les zones impactées :

Saint Joseph (hors centre ville)

Saint Philippe

Route de Salazie

Le problème semble venir principalement d’un défaut d’alimentation en électricité. Selon les réseaux sociaux du fournisseur d’énergie, ses équipes sont mobilisés depuis le début des événements, et travaillent sur un retour à la normal, le plus rapidement possible sur l’ensemble des zones impactées.