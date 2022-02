L’Union européenne veut des communications par satellite plus sécurisées

Le trafic spatial doit être plus sécurisé et mieux géré selon la Commission européenne, qui proposera un nouveau règlement.

Un nouveau cadre pour s’assurer de pouvoir réagir aux cybermenaces. Alors que le déploiement de plusieurs constellations de satellites, notamment celle très médiatisée de Starlink, est lancé par plusieurs acteurs, ces connexions doivent encore être sécurisées selon l’Union européenne.

Dans cette optique, la Commission européenne va ainsi soumettre une liste de propositions et un règlement pour cette problématique, faisant office d’un premier pas vers une “boussole stratégique de l’UE”. Cette dernière doit permettre d’identifier certaines menaces, les vulnérabilités de ces connexions mais également de lister certaines insuffisances ou les capacités de ces réseaux.

Cette fameuse boussole doit encore passer devant les yeux des états membres et du Parlement européen, avec une adoption prévue en mars prochain, avec l’ambition donc de «donner à l’Union européenne les capacités de réagir de manière autonome aux menaces». Cela peut notamment se faire à travers le lancement d’une constellation de satellites, avec des premiers appareils opérationnels en 2024 permettant de fournir l’internet “partout, y compris dans les régions les plus reculées de l’UE et en Afrique”, mais également de maintenir une connexion en cas de crash des infrastructures.

