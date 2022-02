Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #202

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Quand Red by SFR sur lâche un peu trop sur les promos !

À partir de combien on considère que ce n’est une bonne technique de promotion ? @REDbySFR #spam #pourriel pic.twitter.com/oSHP2sYIBP — Sylvain Blanchard (@SylvainBlanchar) February 12, 2022

Une heure décente pour annoncer une bonne nouvelle, ce n’est pas trop demander ?

Ça va les messages à minuit 30 on vous dérange pas trop ?? @SFR @REDbySFR @SFR_SAV pic.twitter.com/PKYyn7YKSL — hyde is a religion (c’est imen) 🍊 (@pacawoon) February 12, 2022

A ce propos, l’animatrice TV Marie Palot, actuelle présentatrice de Zine! Zine! chez France Télévisions, a décidé de quitter l’opérateur pour Bouygues Telecom. Reste à savoir si elle aura la paix.

Bonjour @bouyguestelecom ! L'agent Red SFR qui me harcèle au tel malgré les numéros bloqués etc m'a convaincue en 10 secondes chrono de partir lol. Très efficace pic.twitter.com/OYT7VyBBYW — ✨ 미래 🐝🍯 (@MarieCPalot) February 5, 2022

Convaincre un abonné Free Mobile gros consommateur de data de résilier, c’est peine perdu pour la concurrence !

Appel de SFR qui aimerais savoir si tout se passe bien sur ma fibre:

Moi: Oui, pas de soucis

SFR: Ok, Niveau mobile vous êtez chez qui ?

Moi: FreeMobile

SFR: D'accord, vous consommez combien de gigas par mois ?

Moi: un peut plus de 500Go.

SFR: Très bien, je ne vous dérange pas + — MAX • VOAO  (@Odrilow) January 21, 2022

Inaugurer un nouveau site 4G dans le cadre du New sur de la glace, les représentants d’Orange, SFR, Bouygues et Free s’en souviendront !

Sympa cette inauguration !

Ce que la photo ne dit pas c'est que le sol était une vraie patinoire, qu'on a tous avancé comme des petits 🦆 et que tout le monde est resté ultra sage pendant les discours pour ne pas tomber.

Le #NewDealMobile et ses dangers cachés… ⛸️ https://t.co/ooTa4BKEKv — Damien BIARD (@biardd) February 10, 2022

Bon à savoir pour les joueurs de League Of Legends, Samuel Etienne, présentateur de Questions pour un champion et streamer très suivi sur Twitch, s’y met !