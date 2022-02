Une nouvelle plateforme de SVOD débarque sur Freebox Révolution, Delta et One avec un mois offert

Avis aux fans de musique, Playzer est désormais disponible sur les Freebox Révolution, One et Delta.

Une nouvelle plateforme dans le Vidéo club de vos Freebox. L’opérateur de Xavier Niel annonce aujourd’hui que Playzer est désormais disponible sur les Freebox Révolution et Delta, avec un mois d’essai offert. Proposée pour 7.99€/mois, la plateforme veut vous faire découvrir des clips, des concerts, des émissions exclusives… et même des karaoké !

L’application permet en effet d’accéder à de nombreuses playlists thématiques, basées sur votre humeur du moment mais également de créer directement les vôtres si vous le souhaitez. “Retrouvez également des centaines de chansons en version karaoké disponibles dans l’application Playzer. De Disney aux Victoires de la Musique en passant par les derniers hits du moment ou les tubes d’antan… Chantez jusqu’à ne plus avoir de voix avec Playzer !“.

Fondé en 2013, Playzer dispose d’un catalogue riche en contenu musical éclectique avec des accords auprès des grandes maisons de disque comme Universal Music, Warner Music, Because TV, Believe Digital ou bien encore Sony Music.

L’application est également disponible sur téléviseurs connectés ainsi qu’en version mobile (iOS et Android) ou sur navigateur, avec quatre utilisateurs en simultanés et la possibilité, sur mobile de télécharger les contenus pour les regarder hors ligne. Cette plateforme boucle ainsi son tour des opérateurs français, ayant déjà signé des partenariats avec Orange, SFR et Bouygues Telecom.