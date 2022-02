Le saviez-vous : les abonnés Freebox peuvent résilier facilement et à tout moment des chaînes ou services payants

Trop d’abonnements TV sur votre facture Freebox ? Pas de panique, il est possible de les résilier en quelques clics sur l’interface TV de votre box.

Un abonnement à une chaîne s’ajoutant d’autres jusqu’au jour où on ne s’y retrouve plus. Beaucoup d’abonnés Freebox en ont déjà fait l’expérience, leur facture augmente parfois trop à leur goût, et non il ne s’agit pas d’une augmentation de tarif appliquée en catimini par l’opérateur mais bien souvent un ou plusieurs services payant tombé aux oubliettes dont vous ne vous servez plus. Dans ce cas, il est temps de faire le ménage.

S’il est possible de connaître en quelques clics les chaînes et packs TV auxquels vous avez souscrit, depuis l’Espace abonné ou depuis l’interface TV, il est aussi heureusement proposé de résilier ceux-ci très facilement depuis votre écran TV.

Sur la Freebox Révolution et le Player Devialet, il suffit de vous rendre dans Réglages puis sur “Options TV et codes”. Sélectionnez “Abonnement des chaînes”, puis sélectionner celle à résilier. Il suffira alors d’indiquer votre code d’achat et choisir entre une coupure de flux immédiate ou différée. Vous pouvez résilier un abonnement à une chaîne à n’importe quel moment, “que vous demandiez un arrêt immédiat ou en fin de mois, la facturation de cette chaîne sera pleine et visible sur la facture du mois qui suit”, précise l’opérateur.

Sur Oqee, soit l’interface TV de la Freebox Pop, il suffira d’appuyer deux fois sur la flèche du haut de votre télécommande puis d’aller dans “Réglages”.

et ensuite Abonnements et codes. Dans la rubrique mes abonnements, il suffira de choisir la chaîne ou le pack à résilier.

S’agissant de la Freebox mini 4K et ce depuis n’importe quelle chaîne, l’abonné doit alors appuyer sur la touche OK et se rendre dans Options Freebox TV puis Gérer mon compte et Gestion des abonnements.