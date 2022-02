Syma Mobile dégaine un forfait 5G à prix cassé

Deux forfaits mobiles 40 et 150 Go à petit prix chez Syma Mobile. Le second est annoncé compatible 5G.

Jusqu’au 15 février 2022, Syma Mobile propose deux forfaits mobiles en séries limitées à 4,90 et 9,90 euros par mois.

Le premier inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, DOM-COM et Europe, ainsi que 40 Go de data depuis la France métropolitaine et 3 Go en roaming. Le second permet de passer à 150 Go de data depuis la France métropolitaine et 6 Go de data en itinérance, mais également de profiter des débits de la 5G dans les zones couvertes (jusqu’à 2 Gbit/s en zone 3,5 GHz et 995 Mbit/s en zone 2 100 MHz). À condition aussi d’avoir un mobile compatible.

Pour rappel, Syma Mobile est un opérateur mobile virtuel opérant sur les réseaux mobiles d’Orange et de SFR.