Facebook perd pour la première fois des utilisateurs, la sanction en bourse est immédiate

Un événement dans le monde des réseaux sociaux qui a des conséquences financières importantes pour Meta.

Une petite baisse qui a cependant un gros impact. Pour la première fois, Facebook a enregistré une baisse de son nombre d’utilisateurs dans le monde. Le plus grand réseau social ne compte en effet plus “que” 1,929 milliards d’utilisateurs se connectant tous les jours, contre 1,93 milliards trois mois auparavant. Et Meta ne peut même pas se targuer d’excellentes performances d’Instagram ou WhatsApp, puisque seuls 10 millions de personnes ont rejoint la plateforme durant le dernier trimestre.

Si les trois plateformes comptabilisent tout de même 2,82 milliards d’utilisateurs chaque jour, les actionnaires ont été prompts à quitter le navire. En effet, la mauvaise nouvelle a été accueillie par une chute de 20% de l’action de Meta, soit une baisse de valeur de 200 milliards de dollars. Pas besoin de s’inquiéter pour le membre des GAFAM cependant, l’entreprise reste encore largement rentable avec 40 milliards de dollars de bénéfices l’an dernier.

Même si son projet de métavers reste pour l’instant une source de pertes, représentant 10,2 milliards de dollars de dépensés pour les casques VR et les lunettes de réalité augmentée. La situation a été résumée par un ancien cadre de la firme américaine : Facebook aurait les mains liées face à la concurrence notamment de TikTok, la méfiance causée par les diverses enquêtes anti-trust et le métavers mettant longtemps à arriver, Meta ne peut pas compter dessus pour gagner des utilisateurs.

Source : The Verge