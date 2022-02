Freebox Pop et mini 4K : transformez facilement et gratuitement votre player en borne d’arcade avec 60 jeux intégrés

Univers Freebox vous propose aujourd’hui de découvrir TVcade, une application permettant de transformer votre player Freebox Pop ou mini 4K en une borne d’arcade. De quoi (re) découvrir quelques classiques du jeu vidéo.

TVcade est une application destinée aux boîtiers Android TV proposant pas moins de 60 jeux, dont certains inspirés des grands classiques du jeu vidéo. Le tout gratuitement et sans publicité. L’appli est disponible sur le Play Store des players Freebox Pop et mini 4K. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir son interface et ses jeux.

Installer l’application sur le player Freebox Commencez par installer l’application TVcade. Estampillée 1.2.3, la dernière version remonte au 4 septembre 2020. Elle pèse un peu plus de 50 Mo.

Une borne sur votre écran



L’interface de TVcade se présente sous la forme d’une liste de jeux à gauche et d’une borne d’arcade à la droite.

En allant vers le haut ou vers le bas avec les flèches directionnelles, on navigue dans les jeux vidéo classés par ordre alphabétique (60, pour rappel). En allant vers la gauche ou vers la droite, on bascule entre les boutons de couleur de la borne, permettant de lancer le jeu, d’afficher les meilleurs scores ou encore d’obtenir des infos.

De quoi s’amuser

Côté jeux, vous retrouvez quelques titres inspirés de grands classiques tels qu’Asteroids, Breakout, Tetris et même Frozen Bubble.

En fouinant un peu, vous pourrez également redécouvrir l’ambiance d’un bon vieux Frogger, la simplicité relative d’un Pong et la maniabilité toujours aussi compliquée (ou nulle, c’est selon) de Flappy Bird. Les nostalgiques du Snake sur mobile y trouveront aussi leur compte, tout comme ceux appréciant les jeux de puzzle, de cartes, de dés et de lettres.

Le tout servi avec une ambiance sonore digne de ce nom, à la fois cohérente, mais pas immonde pour les oreilles. Les amateurs de rétrogaming seront clairement aux anges.

Avec la manette ou la télécommande

Pas besoin de manette puisque les contrôles rudimentaires permettent une gestion à la télécommande, comme indiqué par l’écran de démarrage, et la télécommande Freebox suffit amplement. Vous aurez besoin de contrôles de direction et d’un bouton d’action. Rien de plus. Nous avons ainsi joué à la télécommande sur Freebox Pop et à la manette sur Freebox mini 4K. Évidemment, la manette était plus pratique, car permettant une meilleure précision.

Pas de publicités ou d’achats intégrés