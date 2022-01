Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #200

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

La fibre réduit la fracture du numérique mais n’arrange pas le niveau des internautes nuls en jeux vidéo.

La fibre optique ça change vraiment la vie, maintenant je suis nul à chier aux jeux vidéo, mais plus vite — Kalytis (@Kalytis_) January 27, 2022

Joute verbale entre un abonné et Free ! Sans aucune vulgarité.

CHENAPAN ! — Free (@free) January 24, 2022

Un exemple à suivre pour de nombreux opérateurs, ils se reconnaîtront !

Ils avaient noté à la souscription que je parlais pas bien japonais (vraiment, ça ça me fume 😭), ils voulaient juste que je sois en mesure de tout comprendre sur les frais et le processus pour rendre les équipements. Franchement, super sympa ! ☺️ — Roméo (@gronemocom) January 26, 2022

Une journée cauchemardesque. Se faire voler son iPhone, le localiser une première fois à l’aéroport et le voir finalement atterrir en Algérie.

Bon bah je pense que c’est mort hein pic.twitter.com/Gp3kpIkqEu — Sarah (@dangerouswom2) January 29, 2022

Quand Firefox est littéralement supporté par Windows. En français cela a beaucoup moins de sens.

Firefox is supported on Windows pic.twitter.com/GuI2FkOzxx — Albert Lechat 🚲 (@alechat1) January 30, 2022

Le compte parodique d’Internet Explorer, toujours à l’affût des nouvelles évolutions !