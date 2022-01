Offert pendant un mois aux abonnés Free, Youboox devient Nextory

L’application de lecture en streaming change de nom, et annonce des nouveautés à venir sans changer l’offre des abonnés.

Le service français avait été racheté en octobre dernier par le groupe Suédois Nextory, dans l’ambition de créer un service de streaming leader en Europe pour la lecture de livres. Depuis le 27 janvier, Youboox est donc devenu Nextory. La plateforme annonce cependant que les modalités d’abonnement restent inchangées, mais que les fonctionnalités de l’application ainsi que le catalogue, s’ils restent identiques aujourd’hui, “vont même s’enrichir dans les prochaines semaines“.

Le groupe européen Nextory a été fondé en 2015 avec une offre s’étant propagée en Suisse, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Norvège, Finlande et Danemark. Il avait commencé par racheter une plateforme similaire en Espagne avant de chercher à s’installer également en France avec le rachat de Youboox qui revendiquait, en fin d’année dernière, environ 2,5 millions d’abonnés. Son principal concurrent vient également de Suède, il s’agit de Storytel qui pour sa part s’est étendu en Amérique du Sud, en Corée du Sud ainsi qu’en Turquie et aux Emirats Arabes Unis.

La fondatrice de YouBoox explique qu’à travers ce rachat, Youboox passe à l’étape suivante, en promettant de continuer “ à offrir de nouvelles expériences de lecture uniques aux consommateurs français“. L’application a d’ores et déjà changé de nom sur les stores de Google et d’Apple.

Pour rappel, Youboox est disponible en option pour les abonnés Freebox dans une offre dédiée à 7.99€/mois. Si vous souhaitez découvrir le service de streaming, sachez qu’il est proposé avec 30 jours offerts et propose des livres et BD en illimité, un livre audio par mois, l’accès à la presse en illimité et la possibilité de lire vos livres hors connexion. Le service est disponible sur Android, iOS mais aussi sur navigateur.