Le GROUPE ILIAD recrute pour ses boutiques Free : Vendeur Conseil (H/F)

le groupe TELCO OI recrute à La Réunion.

Coaché par un formateur interne et un responsable de boutique, vous bénéficiez d’un parcours d’intégration (sur plusieurs jours) ainsi que d’une formation continue aux produits, méthodes de vente et outils de gestion.

Vous aurez pour missions :

– Accueillir, informer et conseiller notre clientèle,

– Proposer et vendre les offres, produits et services,

– Participer à la vie quotidienne de la boutique et celle de votre équipe.

Vous avez un vrai tempérament commercial, vous êtes ambitieux, et cherchez un salaire variable à la hauteur de vos performances ?

Vous êtes à la recherche d’une rémunération attractive ?

Vous avez le goût du challenge, l’envie de vous dépasser et d’évoluer vers un poste de responsable ?

Envoyez votre CV + Lettre de motivation à : recrutement.telco@trm.re

Type d’emploi : Temps plein, CDI

Poste à pourvoir sur toute l’île

Rémunération : Salaire de base + Commissions

Avantage : Mutuelle + CSE + Ticket Restaurant + Ligne téléphonique PRO (…)