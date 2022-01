Clin d’oeil : intervention humaine à couper le souffle lors du montage d’une antenne géante

Pour installer une antenne radio comme celle-ci, il ne faut pas avoir le vertige.

A l’heure où les Français demandent une connectivité totale, les opérateurs poursuivent le déploiement soutenu de leurs réseaux afin de répondre aux besoins de leurs abonnés. Sur le mobile, la généralisation de la 4G se poursuit, en particulier dans les zones blanches où le New Deal porte ses fruits. En décembre, les opérateurs ont mis en service près de 600 nouveaux sites 4G.

Mais derrière la lecture de ces chiffres, se cache un travail de titan. Installer un pylône en montagne ou en zone rurale relève parfois de l’intervention de l’extrême. Les contraintes liées à l’altitude tels que le froid et les conditions climatiques peu favorables empêchent parfois les techniciens d’accéder au site. Ces derniers sont alors héliportés. Le pylône, parfois très haut, est régulièrement livré par les airs, et ce en plusieurs fois à cause de son poids et de sa longueur.

Mais dans d’autres cas, comme ici à l’étranger, l’installation prend une tournure des plus surréalistes. Ces deux techniciens filmés par un drone, sont littéralement perchés à une altitude à couper le souffle. En approche, un hélicoptère leur apporte une autre partie du pylône qu’ils vont ensuite eux-mêmes accrocher à la structure. Voilà des super-héros du quotidien. Une pensée pour eux à chaque giga consommé.