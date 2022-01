Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free annonce une avant-première olé-olé, la Bbox de Bouygues Telecom se fait toute petite

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

19 janvier 2007 : Bouygues Telecom lance son forfait illimité vers les fixes

De quoi s’exprimer plus librement ! En effet, le Bouygues Telecom lançait son offre mobile Exprima, un forfait mobile qui permettait les appels illimités 24h/24 et 7j/7 vers les fixes de France métropolitaine. Cela fait suite à son forfait Neo qui lui permettait les appels illimités vers mobiles et fixes en semaine à partir de 20h. Une nouvelle gamme de forfaits donc, avec des variantes selon la durée d’appel autorisé.

19 janvier 2015 : Bouygues lance sa Bbox Mini, en double play

Sept ans auparavant, Bouygues a proposé une nouvelle box très simple. D’abord réservée aux abonnés Bouygues lors de son lancement le 19 janvier 2015, elle a ensuite été commercialisée au grand public. Une offre simple, puisqu’il s’agit avant tout d’un accès à internet et à la téléphonie et non à la télévision, pour 19.99€/mois. Son design représentait bien les limites volontaires de l’offre : un simple boitier à brancher directement sur sa prise, d’où le nom “Mini”. Il fallait compter 6€/mois de plus pour disposer des appels illimités vers les mobiles français, 8 € de plus pour la zone étendue. En zone non-dégroupées, elle était proposée à 37,99 € par mois.

Un simple modem pour les abonnés, proposant donc une innovation par sa taille réduite

22 Janvier 2019 : Playboy TV débarque en avant-première sur Freebox TV

La chaîne à connaître pour tous les amateurs de grivoiseries et contenus chauds sur Freebox TV ! Le 22 janvier 2019, la chaîne pour adultes Playboy TV faisait son arrivée sur le bouquet gratuit de l’opérateur. Il s’agissait même d’une avant-première, puisque si elle avait été disponible sur Canalsat en exclusivité, sa diffusion avait cessé en France pendant plusieurs années, avant que la chaîne ne renaisse de ses cendres sur les box de Free.

22 janvier 2008 : Free lance le Freeplug

Où passe internet ? Dans les murs et les prises électriques ? Free a lancé le 22 janvier 2008 une nouvelle technologie pour sa Freebox HD et qui est désormais bien connue des freenautes : le Freeplug. C’est un boîtier de technologie CPL, c’est-à-dire de Courant Porteur de Ligne, permettant d’utiliser le courant électrique comme transmetteur sécurisé des données internet. Ces Freeplugs seront de nouveau utilisés notamment sur la Freebox Révolution et même sur la Delta. Une grande avancée dans la connexion des appareils entre eux.

Les premiers Freeplugs disponibles sur la Freebox HD

22 janvier 2019 : Free atteint le million d’abonné fibre

Un premier jalon, une grande étape et Free ne s’arrête pas là ! Le 22 janvier 2019, l’opérateur annonçait avoir enfin dépassé le pallier symbolique du million d’abonné fibre, après avoir recruté plus de 420 000 d’abonnés l’année précédente. Depuis , l’opérateur a bien évolué puisqu’après avoir mis 12 ans pour atteindre son premier million, il se lançait le défi de prendre 18 mois pour doubler ce chiffre et après avoir atteint son objectif, a mis environ un an pour atteindre les trois millions et entend atteindre les 4 millions en début d’année 2022.

23 janvier 1995 : Lancement de RTL 9

RTL TV change encore une fois de nom, la chaîne qui célébrait à l’époque ses 40 ans d’existence a été renommée RTL 9 le 23 janvier 1995. La raison officielle était un rajeunissement de la chaîne, justifiée également par le slogan “RTL9, c’est neuf !“, mais il fallait également séparer cette chaîne des autres antennes du groupe. La chaîne généraliste Luxembourgeoise avait été lancée en 1955 sous le nom de Télé-Luxembourg. Anecdote sympathique : en Lorraine et pendant longtemps cette chaîne a été la première en terme d’audience, devant TF1.

On a retrouvé pour vous les premières images du lancement de la chaîne sous un nouveau nom