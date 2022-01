Vous avez signalé un incident sur votre ligne Freebox ? Free vous dit quoi faire en attendant sa résolution

Vous avez un problème sur votre ligne Internet ? Free envoie un e-mail où il rappelle ce que l’abonné Freebox doit faire, après le signalement et en attendant la résolution par ses équipes techniques.

Que faire une fois l’incident sur votre ligne Freebox déclaré ? Free accompagne les abonnés avec un e-mail assez complet où est notamment rappelé le numéro de contact et fourni un lien pour le modifier si nécessaire (si vous avez changé depuis), de manière à rester joignable par les équipes techniques.

Le courriel fournit également un lien pour suivre la résolution de l’incident et un lien vers l’assistance pour des infos supplémentaires. L’opérateur en profite pour rappeler la possibilité de partage en 4G en guise de solution de secours, en attendant la résolution du problème. Il invite enfin à laisser la Freebox branchée afin de récupérer automatiquement la connexion une fois la ligne rétablie.

Si cet e-mail ne data pas d’hier, il a bien évolué pour gagner en clarté et intégrer davantage d’informations utiles, devenir ainsi plus pratique au fil des années. Ci-dessous, des exemples d’e-mails reçus en janvier 2020 et mai 2014 :