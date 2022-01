Espace abonné et e-mails, un incident impacte les abonnés d’Orange

Le réseau Orange est victime d’une panne affectant plusieurs grandes villes sur le territoire. Les abonnés rencontrent des problèmes pour utiliser leur messagerie électronique et leur espace abonné.

D’après des remontées d’abonnés sur les réseaux sociaux et l’outil Down Detector, le réseau Orange subit des dysfonctionnements depuis ce matin, avec un pic constaté en début d’après-midi. Les abonnés rencontrent essentiellement des problèmes pour l’accès à la messagerie électronique. Des soucis d’accès à l’espace abonné sont également signalés.

Les abonnés concernés par cette panne se trouvent principalement à Paris, Lyon et Bordeaux, et dans une moindre mesure dans des villes telles que Lille, Le Havre, Dijon, Toulouse et Marseille.

“Vous pouvez rencontrer des perturbations sur l’envoi / réception d’e-mails sur la messagerie d’Orange ainsi que la connexion au compte client sur http://orange.fr”, confirme de son côté l’opérateur historique, assurant que ses équipes sont “pleinement mobilisées pour rétablir les services”.