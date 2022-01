Une lentille de contact pour afficher des notifications directement sur votre oeil

Après les lunettes connectées, et si une simple lentille souple vous permettait de suivre vos applications favorites ?

La réalité augmentée continue de se miniaturiser, après avoir été intégrée à des lunettes comme les Google Glass ou les HoloLens de Microsoft, le CES a pu montrer des lentilles de contact souples connectées. Développées par InWith, ces lentilles sont équipées de circuits électroniques extensibles et souples intégrés aux lentilles sous la forme d’hydrogel.

L’idée derrière ce petit bijou de technologie est donc d’afficher les contenus d’un mobile en réalité augmentée, pour s’orienter ou visualiser certaines informations, mais pas seulement. Elle pourraient en effet également corriger la presbytie en s’adaptant à l’environnement ainsi que la myopie. Ainsi, ces lentilles pourraient à la fois être une extension du smartphone mais également faire office de réel support pour les personnes touchées par des problèmes de vue.

Un nouveau pas vers des accessoires de plus en plus miniaturisés dans la tech donc, mais il s’agit également d’un premier pas vers un des projets faisant beaucoup parler de lui dans la tech. En effet, InWith l’affirme : l’objectif à plus long terme est de proposer avec ces lentilles une transition vers le fameux métavers, projet d’univers numérique dont Meta (ex-Facebook) est l’un des fer de lance.

Source : Futura