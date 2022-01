Freebox TV : une chaîne française pionnière incluse pour tous les abonnés change de nom

Avis aux fans d’esport, la chaîne ES1 est rebaptisée MGG TV.

“ES1, première chaîne de télévision 100% esport avec 1,3 million de téléspectateurs par mois, évolue et devient MGG TV”, a annoncé le 10 janvier son éditeur Webedia. Actuellement disponible chez l’ensemble des opérateurs et même incluse dans le bouquet basique des Freebox (canal 91), ES1 va ainsi changer de nom dans le cadre d’une harmonisation débutée en octobre 2020 visant à regrouper les assets esport du groupe sous une seule et même marque. Le site Millenium, dédié à l’actualité de l’esport, a quant à lui d’ores et déjà été rebaptisé « MGG ».

“La chaîne MGG TV vient ainsi compléter cette offre unique composée du site qui a rassemblé 27 millions d’utilisateurs uniques en 2021 , de ses réseaux sociaux (1.8 millions d’abonnés), de ses talents et de sa chaîne Twitch qui sera lancée le 17 janvier prochain. Elle bénéficie ainsi de la puissance de cet écosystème pour mettre en avant ses programmes exclusifs comme des magazines dédiés (“e-Race”, “FRAG”, “Va y avoir du sport”…), ses compétitions premium ou des sessions de jeux à destination d’un public de passionnés”, indique Webedia.

La chaîne se positionne toujours plus au cœur des grandes compétitions et manifestations majeures du secteur esport grâce à ses droits compétitifs TV exclusifs, avec notamment la diffusion de la Ligue Française de League of Legends, des Rocket League Championship Series (RLCS) ou encore des droits eFoot via son partenariat avec la FFF. Par ailleurs, la commercialisation des espaces publicitaires de la chaîne a été confiée à FranceTV Publicité.

Pour Bertrand Amar, fondateur de la chaîne et directeur des activités esport chez Webedia, “Ce changement de nom est le symbole d’une nouvelle étape et d’une nouvelle dimension pour la chaîne et pour le groupe Webedia, acteur référent de l’esport. Avec le rebranding de MGG (anciennement Millenium) et de la chaîne ES1, nous développons une offre esport permettant à un même contenu d’être exposé à 360° sur les réseaux sociaux, le web, Twitch et en TV ce qui est totalement unique et inédit”.