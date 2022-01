les abonnés Only (Iliad/Axian) victime d’une panne à Mayotte

Les abonnés Only Istawi sont privés de service mobile à Mayotte.

L’année commence mal pour les clients Only à Mayotte. Depuis ce matin 9h (H Mayotte), les abonnés du groupe Iliad et Axian via la société Telco Oi, n’ont plus de service sur l’ensemble de l’île. La faute à une maintenance en cours sur certains câble sous-marin reliant l’île au reste du monde. Une maintenance qui semble être prévu depuis le 6 janvier 2022 pour une durée de 3 jours à partir du 10 janvier 2022.

À l’heure où sont écrites ces quelques lignes, les abonnés annoncent leurs déceptions sur les réseaux sociaux.

L’opérateur n’a pour l’instant pas communiqué sur ce problème, ni même sur le délai de rétablissement.