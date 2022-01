FreeboxSMS : après des semaines d’arrêt, le système gratuit d’information de l’état de votre Freebox par SMS est de nouveau fonctionnel

Le premier service de monitoring automatisé informant gratuitement par SMS et mail les abonnés Free de l’état de leur box a subi un sacré couac en fin d’année 2021, mais est de retour à 100% de ses capacités pour ce début 2022.

Une mise à jour plus que bienvenue pour les utilisateurs du service. Une toute nouvelle version estampillée 3.2.0 a été mise en ligne ce vendredi pour résoudre une panne du service de monitoring au niveau des SMS envoyés par Free Mobile depuis plusieurs semaines. “Après de longues investigations, nous avons trouvé la cause de ce bug qui paralysait l’envoi des SMS. Cela impactait les inscriptions et les notifications de déconnexions/reconnexions des Freebox par SMS. Seuls les mails restaient fonctionnels” explique en effet le développeur du service à Univers Freebox.

Suite à cette mise à jour, les SMS sont donc de retour sur FreeboxSMS et le service est à nouveau pleinement fonctionnel. Le développeur indique par ailleurs être prêt à recevoir des suggestions et propositions d’amélioration du service et invite les intéressés à écrire à l’adresse FreeboxSMS@free.fr ou en le rejoignant sur le Groupe Facebook “FreeboxSMS.fr”.

Pour rappel, FreeboxSMS fonctionne avec toutes les versions de Freebox, il suffit de disposer d’une ligne Free mobile, un hébergement web (cela fonctionne avec les pages perso de Free ), et le tour est joué pour être notifié d’un SMS lorsque votre Freebox à un problème.

Comment s’inscrire à FreeboxSMS ?

Rien de compliqué :

Être connecté au réseau de votre Freebox (obligatoire pour l’inscription, le serveur de la plateforme identifie automatiquement votre adresse IP)

Connaitre son identifiant Free-Mobile pour se connecter à son espace abonné

Récupérer la clé d’identification que vous trouverez dans les options de votre ligne Free mobile sur votre espace abonné après avoir activé l’option “Notifications SMS”

Rendez-vous sur https://www.freeboxsms.fr et cliquez sur “Vous inscrire” dans le menu du haut et vous laisser guider. Voilà le tour est joué !