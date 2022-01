Smartphones : Samsung s’adresse à ses fans, Honor va tenter l’aventure du pliable

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme cette fois-ci : le nouveau haut de gamme de Samsung, les nouveaux haut de gamme de Realme et le pliable dans les cartons d’Honor.

Cette semaine, Samsung a dévoilé un Galaxy S21 FE 5G (FE pour Fan Edition) à 759 euros dans sa configuration 6/128 Go et 829 euros dans sa configuration 8/256 Go. Ayant d’ailleurs rejoint la boutique Free Mobile, il propose un écran AMOLED 6,4 pouces FHD+ 120 Hz, un triple capteur photo 12/12/8 Mégapixels au dos, une caméra 32 Mégapixels à l’avant et une batterie 4 500 mAh rechargeable en 25 Watts via le filaire ou en 15 Watts via le sans-fil. Le constructeur sud-coréen fournit son interface One UI 4 basée sur Android 12.



De son côté, Realme a présenté ses GT 2 et GT 2 Pro. Le premier s’équipe d’un SoC Snapdragon 888, d’un écran AMOLED 6,62 pouces FHD+ 120 Hz, d’un capteur photo principal de 50 Mégapixels, d’une caméra frontale 16 Mégapixels et d’une batterie 5 000 mAh avec une charge 65 Watts. Le second permet de passer au SoC Snapdragon 8 Gen 1, à un écran AMOLED 6,67 pouces QHD+ 120 Hz, à deux capteurs photo 50 Mégapixels au dos (le second pour l’ultra grand-angle) et à une caméra 32 Mégapixels pour les selfies. Les deux smartphones sont livrés avec Realme 3.0, l’interface maison basée sur Android 12. La marque n’a pas précisé la disponibilité européenne. On sait seulement qu’elle est prévue prochainement.

Quant à Honor, il donne rendez-vous le 10 janvier, soit lundi, pour la présentation de son premier smartphone pliable. Il sera d’ailleurs baptisé Honor Magic V. Son design reprend celui de la famille Galaxy Fold de Samsung, à savoir un smartphone se déployant comme un livre pour devenir tablette compacte.