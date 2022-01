Free annonce une nouvelle boutique, la première de l’année

Les Angevins peuvent découvrir un nouveau Free Center dans la préfecture de la Maine-et-Loire.

Comme annoncé l’année dernière, une nouvelle boutique Free ouvre ses portes aujourd’hui au sein de la Galerie Espace Anjou à Angers. Ce tout nouveau Free Center est d’ores et déjà ouvert et vient compléter la présence de l’opérateur qui possédait déjà une enseigne dans le centre-ville, plus proche du palais de Tau. Il s’agit de la première ouverture de Free Center de 2022 pour l’opérateur qui, après avoir atteint plus de 150 boutiques en 2021, entend passer le cap des 200 établissements ouverts d’ici 2023.

#Angers : ouverture de notre seconde boutique #Free. Impatients de vous accueillir. A tout de suite 🤗 pic.twitter.com/i6raZNhLmy — Free Center (@Free_Center) January 8, 2022

Sur tout le territoire, 159 boutiques sont aujourd’hui recensées, l’objectif est ainsi loin d’être inatteignable en sachant que l’opérateur a ouvert un total de 51 enseignes durant l’année précédente. ’autres ouvertures sont à venir à Saint-Etienne, Cannes, Quimper, Saint-Malo et Nevers. Notez enfin qu’une carte interactive permet de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.