Free Mobile : gare à ce SMS vous promettant un remboursement, il s’agit d’un phishing

Vous n’avez rien à gagner en cliquant sur le lien contenu dans ce SMS, sauf des ennuis.

La vigilance est visiblement de mise en ce moment pour les abonnés Free Mobile, en particulier lors de la réception de SMS censés provenir de l’opérateur. Un précédent message invitait à prendre contact à la suite d’une activité suspecte sur votre compte. Un nouveau vous promet cette fois-ci un remboursement.

“Vous êtes éligible à un remboursement de 19,99 euro suite à des perturbation sur notre réseau mobile. Veuillez suivre le lien pour faire la demande”, indique en effet le SMS, vous invitant à cliquer sur le lien court en bit.ly. L’heure de réception du message et les quelques fautes contenues dans ce dernier vont dans le sens d’une arnaque. Tout comme la petite alerte “Suspicion de spam” affichée juste au-dessus. Une recherche concernant le numéro 36034 permet de découvrir une utilisation pour d’autres arnaques en ligne (confirmation de paiement PayPal, activation d’un service bancaire, frais supplémentaires pour la réception d’un colis, etc.). Bref, un blocage du numéro et une suppression du message tombent sous le sens.

Faire preuve de prudence et signaler

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé.

Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS. Pour rappel, vous pouvez signaler tout site de phishing sur https://phishing-initiative.fr/.

Merci @Bruno_FIBRE