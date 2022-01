Fibre optique : découvrez en vidéo les innovations ayant permis d’en augmenter les performances

La fibre optique a bien évolué au cours des dernières décennies pour répondre aux nouveaux usages et aux volumes croissants de données à transporter. Vous saurez tout en quelques minutes.

Comment a évolué la fibre optique au cours des dernières décennies ? Au travers une vidéo de quelques minutes, la Cité des télécoms et Orange Labs Lannion vous invitent à découvrir ou redécouvrir les différentes innovations ayant contribué à l’amélioration des performances et de la fiabilité des télécommunications.

Parmi elles : un nouveau type de fibre pour réduire les risques le brouillage et augmenter la distance de propagation du signal. À cela s’ajoutent l’amplificateur optique dopé à l’erbium améliorant la portée du signal, le multiplexage en longueur d’onde permettant de transporter plus de données et le traitement numérique pour compenser les distorsions des signaux lors des transmissions optiques. Aujourd’hui, il s’agit de continuer à améliorer les performances pour répondre aux besoins croissants, avec par exemple plus de longueurs d’onde dans la fibre optique.