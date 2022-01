Louis Vuitton dévoile sa nouvelle montre connectée et tourne le dos à l’OS de Google

La marque de luxe Louis Vuitton vient de présenter sa nouvelle gamme de montre connectée “Tambour Horizon Light Up” et mise sur la réparabilité de son produit ainsi qu’un OS maison.



Cette nouvelle montre connectée très haut de gamme vient succéder à la “Tambour Horizon” lancée en 2017. D’ailleurs la dernière arrivée n’embarquera pas l’OS de Google mais un OS maison se voulant simple et pratique. Comme le précise Jean Arnault , le nouveau directeur marketing et développement des montres chez la marque lors d’un interview au Figaro. : “Ici, on ne se perd pas dans les menus et les sous-menus. Cette ligne directrice sera celle de nos futurs produits”. Un choix influencé également par une volonté de souveraineté et de liberté permettant de simplifier le système. Une décision assurant une meilleur longévité de la puce “Snapdragon Wear 4100” intégrée.

La durabilité à l’honneur

Jean Arnault souhaite que ses montres soit utilisées jusqu’en “jusqu’en 2030, voire 2035″. En effet, la réparabilité du produit est estimé “entre 80% et 90%“. De nombreuses pièces peuvent être réparées et le fabricant assure le fonctionnement de sa montre, du moins tant que le Bluetooth sera la technologie de prédilections pour appairer cette dernière à un smartphone.

Des caractéristique voulu pour les voyageurs

Arborant un boitier de 44mm en acier épais de 13,2mm et un écran de 1.2″ encerclé par un anneau LED rétroéclairé ou l’on retrouve le mythique monogramme de la marque. Il sera possible de personnaliser le cadran avec des motifs aux couleurs de la marque, des animations et des thèmes proposés tout au long de l’année en adéquation avec divers événement tels que Noël.

Si elle est équipée d’un capteur de rythme cardiaque, un accéléromètre et un gyroscope, la smartwatch se voudra plus utile pour les voyageurs plutôt que les sportifs. La montre intègre plusieurs applications dédiée au voyage telle que “My Travel” offrant des informations sur ses voyages, ses cartes d’embarquement et des guides touristiques Louis Vuitton.

Certifiée MFI (Made For iPhone), la montre connectée de luxe sera compatible avec Android et HarmonyOS et offrirait une autonomie d’environ 24h pour une utilisation classique. Côté prix, il faudra s’acquitter au minimum d’une facture de 2 870 €. La date de commercialisation n’est pas encore connue mais devrait être annoncée prochainement.

Source : Watchgeneration