Le groupe Iliad recrute un stagiaire contrôleur de gestion H/F à La Réunion

TELCO OI recrute un(e) stagiaire contrôleur(euse) de gestion h/f, pour une durée minimum de 5 mois.

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous aurez pour missions de :

• Participer à la définition des objectifs et à leur mise en place.

• Participer à l’élaboration de l’organisation analytique et à la mise en place des process financiers.

• Élaborer et animer les processus budgétaires.

• Participer aux opérations de clôture mensuelle.

• Réaliser les reportings financiers à destination de la direction générale et du Groupe.

• Suivre et expliquer les écarts budgétaires et définir les éventuels plans d’actions.

• Participer, animer les réunions périodiques au sein des services opérationnels.

Aptitudes, savoir-être :

• Sens des responsabilités et confidentialité.

• Intégrité, rigueur, et organisation.

• Sens des priorités.

Profil :

• Formation Bac+4/Bac+5 du type Ecole de commerce, MSTCF, Master d’Audit-Gestion, IAE.

• Une première expérience sous forme de stage dans un poste similaire serait un plus.

Compétences techniques :

• Aptitude avec les outils informatique.

• Maîtrise du pack office (Excel, Access, …).

Autres :

Lieu : Sainte-Clotilde.

Rémunération : Selon convention.

Coordonnées

sirh@trm.re