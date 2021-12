myCanal lance une nouvelle mise à jour sur Android et améliore l’expérience utilisateur

Le mode sombre débarque sur myCanal dans sa version Android.

Après avoir lancé le “Dark Mode”, la plateforme de Canal+ déploie une nouvelle mise à jour sur Android. Au rang des évolutions, la navigation est rendue plus fluide sur TV, le player vidéo s’améliore également, annoncent les développeurs.

Dans le même temps des ajustements ont été opérés sur le darkmode et sur l’accès aux applications telles que Disney+ et sur l’écran d’accueil de l’application.

“Nous terminons l’année avec une correction d’une anomalie lors de la lecture d’une chaine sur certains réseaux défaillants”, apprend-on également.

Pour rappel, myCanal a annoncé cette semaine prévoir de lancer plusieurs nouveautés en 2022 à destination de ses millions d’utilisateurs comme une meilleure personnalisation, une réduction du temps de recherche et une amélioration du visionnage.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.