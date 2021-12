Freebox : de nouvelles promos sur “les meilleurs films de 2021” dans Canal VOD

La plateforme VOD de Canal+ aux 40 000 films et séries lance son “Best of 2021”.

Disponible sur tous les écrans TV, mobile et tablettes ou encore sur les Freebox, Canal VOD lance une vague de promotions sur des films proposés à l’achat à prix mini jusqu’au 4 janvier prochain, le tout à partir de 4,99€. Au programme, “les meilleurs films de 2021” sélectionnés par les équipes de Canal VOD. Au total, près de 26 longs métrages sont accessibles, la location est aussi proposée à partir de 2,99€ en version SD. Au programme, des films français, des blockbusters et de l’animation pour petits et grands.

La liste des films en promo à l’achat dans Canal VOD

30 jours Max

Justice League

Adieu les Cons

Pierre Lapin 2

WW84

Antoinette dans les Cévennes

Drunk

Parents d’élèves

Space Jam, Nouvelle ère

Godzilla vs Kong

Chacun chez soi

Les Trolls 2

Mortal Kombat

Mystère à Saint Tropez

Monster Hunter

Conjuring 3

Snake Eyes

Une Affaire de détails

Tom & Jerry

Un Tour chez ma Fille,

Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait

Miss

Police

Le Discours

Mandibules

Garçon chiffon