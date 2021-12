Un malware vous inscrivant de force à des abonnements premium, s’attaque à une app Android

Il n’en est pas à son premier coup d’essai sur le Google Play Store, le malware Joker a pris une fois de plus d’assaut une application téléchargée plus de 500 000 fois.

Nommé Color Message cette application de type utilitaire permet d’ajouter des emojis et autres fonctionnalités aux messages textuels. Lorsque cette application est installée sur votre smartphone, cette dernière récupère la liste de contact et l’envoi sur un serveur Russe. D’ailleurs, l’entreprise de sécurité mobile Pradeo précise : “Joker est classé dans la catégorie Fleeceware, car son activité principale est de simuler des clics et d’intercepter des SMS pour s’abonner à des services premium payants indésirables à l’insu des utilisateurs. En utilisant le moins de code possible et en le cachant complètement, Joker génère une empreinte très discrète qui peut être difficile à détecter.”

Cette application vérolée n’est plus disponible sur le magasin d’application de Google mais reste tout de même une menace sur les mobiles ou elle serait encore présente. Si vous ne parvenez pas à la désinstaller depuis l’appareil, n’hésitez pas à réinitialiser ce dernier.

Source : Pradeo