Red by SFR offre un smartphone intéressant avec son nouveau Deal à prix cassé

Nouveau Red Deal, nouveau smartphone offert par Red by SFR avec un forfait blindé en data et affiché à prix cassé.

Jusqu’au 27 décembre 2021, la marque low cost de l’opérateur au carré rouge propose un nouveau Red Deal. Il se traduit par un forfait à 15 euros par mois incluant les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Union européenne et les DOM, 100 Go d’Internet depuis la France métropolitaine et 15 Go d’Internet en roaming. La carte SIM coûte 1 euro.

En contrepartie d’un engagement de 24 mois, un smartphone Honor 50 Lite 128 Go neuf d’une valeur indicative de 299 euros est offert. Modèle 4G, ce modèle propose un SoC Qualcomm Snapdragon 662, un écran 6,67 pouces Full HD+, un quadruple capteur photo 68 + 8 + 2 + 2 Mégapixels au dos, un capteur photo 16 Mégapixels à l’avant, une batterie 4 300 mAh et un support de la charge filaire en 66 Watts (0 à 100 % en 35 minutes). Son interface Magic UI 4.2 repose sur Android 11 et inclut les services Google.