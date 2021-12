Free ouvre deux nouvelles boutiques et renforce sa présence

L’opérateur annonce l’ouverture aujourd’hui d’un nouveau Free Center à Rouen mais aussi à Nantes.

Jamais deux sans trois. Plus de deux mois après une seconde ouverture à Rouen et ce 10 ans après le tout premier Free Center inauguré dans la ville, Free annonce ce 22 décembre l’inauguration d’une troisième boutique au sein du centre commercial Tourville le Rivière situé au nord de la préfecture du département de la Seine-Maritime.

Demain, une autre boutique ouvre ses portes à #Rouen.

L’équipe est prête à vous y accueillir en toute sécurité !

Retrouvez l'ensemble de nos boutiques ici ➡️ https://t.co/sEENgVv4wO pic.twitter.com/4gMXXj4gFj — Free (@free) December 21, 2021

Dans le temps, l’opérateur fera aussi la passe de trois à Nantes. Après une ouverture en novembre rue Boileau, Free inaugure aujourd’hui une troisième boutique au sein du centre commercial Beaulieu, laquelle rejoint un premier Free Center ouvert en 2015 dans le centre commercial Atlantis.

Demain, une nouvelle boutique ouvre ses portes à #Nantes.

Retrouvez l'ensemble de nos boutiques ici➡️ https://t.co/sEENgVdtFg pic.twitter.com/BOVagBKvkx — Free (@free) December 21, 2021

Sur tout le territoire, 158 boutiques sont aujourd’hui recensées, Free fonce vers son objectif de 200 échoppes d’ici 2023. D’autres ouvertures sont à venir à Angers, Saint-Etienne, Cannes, Quimper, Saint-Malo et Nevers. Notez enfin qu’une carte interactive permet de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.