Clin d’oeil : Orange, Bouygues Telecom et SFR s’essaient à Tik Tok, l’un d’entre eux le fait mieux

Les opérateurs ont tout intérêt à s’installer sur de nouvelles plateformes, notamment pour toucher les jeunes audiences et l’un de ces réseaux incontournable est bien sûr Tik Tok. Si trois opérateurs se sont pour l’instant inscrit sur le réseau social, un seul semble en utiliser les codes et s’y engager réellement.

C’est l’un des réseau social préféré des ados, ayant connu une ascension fulgurante depuis son lancement, Tik Tok est devenu un des réseaux social les plus utilisés. Il est donc logique que des entreprises, comme les opérateurs, y créent un compte pour toucher un nouveau public. A l’heure où nous écrivons ces lignes seuls Orange, Bouygues Telecom et SFR possèdent un compte officiel sur le réseau social, mais un seul d’entre eux y est vraiment engagé.

En effet, l’opérateur historique se démarque clairement de ses deux concurrents, tant en nombre de vidéos postées qu’en nombre d’abonnés. Alors que Bouygues Telecom et SFR n’ont chacun publié qu’une vidéo, une version basique de leurs publicités qui plus est, Orange compte 16 vidéos à son actif, pour 25 600 abonnés, tandis que ses concurrents n’en compte respectivement que 5 et 88.

La différence se ressent dans le type de vidéos postées. L’opérateur s’empare des codes de la plateforme avec des “Memes” viraux, des vidéo réalisées spécifiquement pour répondre aux concepts les plus populaires, mais pas seulement. En effet, l’opérateur n’hésite pas non plus à lancer des vidéos plus éducatives, avec par exemple un rappel de la frénésie lors du lancement de la première cabine téléphonique.

L’opérateur n’hésite pas à faire des collaborations avec des influenceurs connus sur la plateforme, mais sans en faire en faire une simple apparition pour gagner des vues. Il a par exemple réalisé une vidéo en collaboration avec @juniorjmss , réunissant plus de 2.6 millions d’abonnés autour de ses vidéos de danse et a trouvé une idée pour que la danse vienne servir sa communication. Ainsi, dans cette vidéo, 4 personnes sont présentes (dont l’influenceur) et dansent plus ou moins facilement et rapidement, mais chacun représente une génération de téléphonie mobile et sa “puissance”. Malin !

Si le compte a publié sa première vidéo le 11 septembre dernier (déjà basée sur un challenge populaire de la plateforme), puis une suivante au mois d’octobre, le rythme de parution s’est accéléré dès le onze novembre puisque l’opérateur a publié 14 vidéos en un peu plus d’un mois.

Free est pour sa part absent du réseau social en tant qu’opérateur mais a lancé en août dernier un compte pour son service 100% Foot comptabilisant sept vidéos pour plus de 3000 abonnés.