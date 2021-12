Smartphones à petit prix chez Free Mobile : Univers Freebox vous aide à choisir entre deux modèles à 169 euros

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes, au fil des arrivées et des mouvements de prix. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Redmi 9T et Oppo A16S, affichés à 169 euros au comptant. On peut aussi les obtenir à travers l’offre Free Flex à 4,99 euros par mois.

L’écran : Xiaomi



Les deux smartphones s’équipent d’une dalle IPS, offrent une diagonale aux alentours des 6,5 pouces et optent pour l’encoche goutte d’eau afin d’accueillir la caméra avant. Le Xiaomi Redmi 9T profite en revanche de la définition Full HD+, quand son rival reste bloqué à la définition HD+.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (IPS, 6,53 pouces, définition FHD+ et encoche goutte d’eau) Oppo A16S (IPS, 6,5 pouces, définition HD+ et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Oppo



Les deux smartphones ne promettent pas spécialement d’étincelles en multimédia, ni la compatibilité avec les réseaux 5G en raison des plates-formes mobiles retenues. L’Oppo A16s en a toutefois un peu plus sous le pied côté processeur.

Notre classement :

Oppo A16S (processeur octa-core 2,35 GHz du chipset MediaTek Helio G35 et mémoire vive 4 Go) Xiaomi Redmi 9T (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 662 et mémoire vive 4 Go)

La photo : Xiaomi



Le Xiaomi Redmi 9T remporte sans problème cette manche, non pas grâce à son nombre de capteurs photo ou son modeste module à selfies, mais parce qu’il est le seul à proposer le capteur principal 48 Mégapixels et à s’équiper d’un capteur ultra grand-angle (le 8 Mégapixels). À défaut de s’annoncer comme un cador de la photo, il offre un peu plus de polyvalence que l’Oppo A16s.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière ; 8 Mégapixels à l’avant) Oppo A16S (13/2/2 Mégapixels à l’arrière ; 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi



Le Xiaomi Redmi 9T embarque la batterie 6 000 mAh qui permettra d’envisager facilement les 2 jours loin du secteur, et même davantage pour les utilisateurs les plus modérés. Si la charge 18 Watts n’a rien de foufou, elle reste malgré tout une bonne nouvelle avec une telle capacité de batterie et presque deux fois plus puissante que chez le rival. L’Oppo A16s n’est pas trop mal loti en matière de batterie au regard des standards actuels, mais aurait pu l’être davantage pour sa partie charge.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (6 000 mAh ; charge 18 Watts) Oppo A16S (batterie 5 000 mAh ; charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Xiaomi



Tout simplement mieux et plus attractif. Écran mieux défini, partie photo plus étoffée, meilleure autonomie et charge plus rapide, le Xiaomi Redmi 9T remporte sans trop de mal ce duel. Comme son rival, il fait toutefois l’impasse sur la 5G. Dans la boutique Free Mobile, il faut en effet débourser quelques dizaines d’euros supplémentaires et passer la barre des 200 euros pour profiter de cette compatibilité réseau.