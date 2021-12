Netflix, Disney+ et OCS réunis dans une nouvelle promo de Canal+ disponible sur les Freebox

La chaîne cryptée lance une toute nouvelle offre spéciale pour les fans de cinéma et de séries, avec son bouquet Canal+ Ciné Séries à prix réduit pendant un an.

Avis aux amateurs de grand et petit écrans, Canal+ lance une nouvelle promos sur son pack Ciné Séries, incluant ses chaînes classiques (Canal+ Séries, Docs, kids et Decale) ainsi que Disney+, Netflix, OCS et le catalogue StarzPlay.

Cette promo est disponible sur tous les supports, y compris les Freebox, pour un montant mensuel de 25.99€ avant de rebasculer à 35.99€/mois. A noter cependant, pour en bénéficier il est nécessaire de s’engager durant 24 mois, vous disposez de 30 jours pour changer d’avis.

De quoi (re)découvrir des classiques du studio au grandes oreilles, bingewatcher la dernière saison de la Casa de Papel ou découvrir les contenus cultes de HBO dans une même offre. Sans oublier la possibilité de suivre la Formule 1 et certaines compétitions sportives sur les chaînes de Canal+.