Free lance un nouveau jeu concours

Après avoir fait gagner de nombreux goodies tirés de la série La Casa de Papel la semaine dernière, Free lance un nouveau concours. Si vous aimez Lupin, à vous de jouer.

“Vous avez vu la saison 1 de Lupin mais avez-vous déjà lu le livre culte de M.Leblanc ?”, vous l’avez compris, Free lance ce 10 décembre un nouveau concours et met en jeu 10 exemplaires de l’ouvrage. Pour tenter de gagner l’un d’entre eux, il suffit de suivre le compte de l’opérateur sur Twitter et de faire part dans les commentaires quelle série vous attendez le plus en 2022 sur Netflix.

Vous avez vu la saison 1 de LUPIN mais avez-vous déjà lu le livre culte de M.Leblanc ? 📚 Si vous souhaitez gagner l'un de ces 10 exemplaires, suivez @free et dites nous en commentaire quelle série @NetflixFR vous attendez le plus en 2022 ! 🤔🤤 pic.twitter.com/8TEurNNwvy — Free (@free) December 10, 2021

A noter que Free Ligue 1 a lui aussi lancé un concours cette semaine pour faire gagner une PS5.