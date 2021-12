Les opérateurs considérés comme clés de l’écosystème tech en France, Orange et Free en tête

Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom sont considérés comme les entreprises les plus importantes pour permettre le dynamisme de la Tech Française. Si Orange est leader, Free décroche cependant la deuxième place du classement FW500.

Difficile de faire de la Tech sans une bonne connexion. Le magasine de la transformation digitale FrenchWeb dévoile comme chaque année son top 500 des “entreprises clés de l’écosystème français”. L’année 2021 a occasionné beaucoup de changement dans ce domaine, avec des sociétés portées par une accélération de la digitalisation, d’autres qui se sont vues ralentir ou même s’arrêter et cette nouvelle dynamique a poussé FrenchWeb à revoir la méthodologie de son classement pour s’y adapter.

Cette année les grands opérateurs commerciaux de l’Hexagone décrochent ainsi les quatre premières places du classement. Orange, forcément en tant qu’opérateur historique est considéré comme l’entreprise la plus importante pour la French Tech. Le deuxième opérateur du classement est cependant le plus récent arrivé sur le marché, puisque Free est considéré comme la deuxième entreprise clé de l’écosystème de la tech en France. Viennent ensuite dans l’ordre Bouygues Telecom et enfin SFR qui décroche sa 4e place.

Les quatre opérateurs viennent ainsi chipper la place à des entreprises plus spécialisées et moins grand public, comme Dassault Systemes, fameux éditeur de logiciel ou encore Infopro Digital, entreprise spécialisée dans la veille et le traitement d’information dans le domaine de la tech. D’autres grand noms sont cependant présents dans le top 10, en dehors des opérateurs, puisque le studio de jeux-vidéos Ubisoft occupe la 6e place du classement et la plateforme de commerce Veepee est pour sa part 7e dans le classement. Le groupe OVH est également présent, occupant la dixième place du classement.